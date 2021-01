© Caroline Brehman/Pool via REUTERS

„Grumpy chic“ ist der neue Trend

Shop the look! Bernie Sanders' in erster Linie praktisches Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden, bestehend aus einer Winterjacke und braungemusterten Strick-Fäustlingen, sorgt für Nachahmer. Nachdem ein Foto des Demokraten im Netz zum Meme wurde, kam auch schnell eine Frage auf, die normalerweise eher Influencern oder Stars auf dem roten Teppich gestellt wird: Wo hat Sanders sein Outfit her? Antworten fanden sich schnell: Bei der Jacke handelt sich um das Modell „Edgecomb“ der in Vermont ansässigen Marke Burton Snowboard. Wie das Unternehmen gegenüber Bloomberg angab, schnellten unmittelbar nach dem Auftritt des Senators die Verkäufe nach oben: Noch am Mittwoch habe es demnach so viel verkauft wie an den vergangenen 17 Tagen zusammen. Die von Sanders getragene Farbe taupe ist inzwischen vergriffen. Auch die Lehrerin Jen Ellis, die die Fäustlinge selbst aus einem alten Pullover genäht und dem Senator vor Jahren geschenkt hatte, wurde mit Bestellungen überschwemmt. „Leider sind alle Fäustlinge ausverkauft“, teilte Ellis am Donnerstag auf Twitter mit und bedankte sich für das Interesse.Sanders selbst zeigte sich von dem Hype um sein Outfit, das Medien als „grumpy chic“ (etwa: Muffel-Stil) beschrieben, überrascht: „Ich saß nur da und versuchte, mich warm zu halten und darauf zu achten, was da passierte“, sagte der 79-Jährige später in der Late-Night-Show des NBC-Moderators Seth Meyers. (jant.)