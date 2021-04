Bild: dpa

„Werde den Vorwurf zersägen“

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat wegen Verdachts auf räuberische Erpressung ein Ermittlungsverfahren gegen den Rapper Bushido und seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker eingeleitet. Das wurde am Mittwoch im Prozess gegen Clanchef Abou-Chaker am Berliner Landgericht bekannt. Auslöser sei eine im März 2021 erstattete Strafanzeige durch eine Rechtsanwaltskanzlei gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Hintergrund sollen Vorwürfe eines Berliner Plattenlabels sein, das Bushido 2004 nach Differenzen verlassen hatte. Bushido hatte sich damals mit Hilfe von Abou-Chaker von dem Label Aggro Berlin getrennt. Die früheren Chefs dieses Labels gaben 2020 laut dem „Spiegel“ in einer Unterlassungsklage gegen Bushido an, dass der Rapper 2004 mit Abou-Chaker und etwa sechs weiteren Männern zu ihnen ins Musikstudio gekommen sei. Einer habe „ein machetenartiges Messer“ dabeigehabt. „Unter Androhung von Gewalt gegen Leib und Leben“ sollen die Labelchefs zur Unterschrift unter einem mitgebrachten Auflösungsvertrag gezwungen worden sein. Bushido hatte vor Gericht ausgesagt, dass nur er und Abou-Chaker im Studio und keine Waffen im Spiel gewesen seien. Einer der Anwälte von Abou-Chaker sagte zu der neuen Strafanzeige: „Ich gucke mir das in Ruhe an und werde den Vorwurf zersägen.“ (sede.)