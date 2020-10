© dpa

Nena geht ins Licht

Am Freitag bringt Nena ihr neues Album auf den Markt – die Aufmerksamkeit ist der 60 Jahre alten Sängerin („99 Luftballons“) seit einem kryptischen Instagram-Post am Mittwoch sicher. Sie veröffentlichte ein kurzes Video, auf dem eine Frau eine weiße Flagge in den Wind hält. Dazu schrieb sie: „(...) ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt“. So sei es ihr möglich, sich „nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen“. Weiter schrieb sie: „Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist.“ Nicht nur auf Twitter ordneten das viele Nutzer schnell als Bekenntnis zu den Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie ein. Auch die prominentesten Vertreter der antisemitischen Verschwörungsszene sahen das offenbar so: Xavier Naidoo kommentierte den Post mit einem Herzen, das Nena direkt erwiderte. Der rechtsradikale Koch Attila Hildmann hieß die „liebe Nena“ auf Telegramm ironisch willkommen in „Nazi-Schwurbelstan“. Ein anderer Wortführer der Szene behauptete, dass Nena „schon recht früh auf einer Freiheitsdemo gesichtet“ worden sei. Die Sängerin reagierte auf die Spekulationen um ihren Post bisher nicht. (sede.)