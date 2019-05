© AFP

Natalie Portman widerspricht Mobys Darstellung einer gemeinsamen Romanze. Wie die Oscar-Preisträgerin der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ sagte, hat sie die Begegnung mit dem Sänger vor knapp 20 Jahren anders in Erinnerung: „Er war ein viel älterer Mann, der sich mir gruselig näherte, als ich frisch von der High School kam.“ In seiner gerade veröffentlichten Autobiographie „Then It Fell Apart“ hatte der Dreiundfünfzigjährige über eine mehrwöchige Liaison mit Portman geschrieben. Die Schauspielerin („Black Swan“) habe ihn damals angeblich nach einem Auftritt in der Garderobe überrascht. „Ich war ein glatzköpfiger Säufer und sie ein schöner Filmstar.“ Eine längere Beziehung sei aber wegen seiner Bindungsangst nicht möglich gewesen. Die 37 Jahre alte Portman ist inzwischen verheiratet. Mit ihrem Mann, dem Choreographen Benjamin Millepied, hat sie zwei Kinder. (ceh.)