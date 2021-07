Bild: dpa

„Sie ist in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern“

Jetzt meldet sich auch Mutter Lynne Spears zu Wort. In einem Brief an den Superior Court in Los Angeles, der seit 13 Jahren über die Betreuung ihrer Tochter Britney entscheidet, bat sie die Vorsitzende Richterin Brenda Penny, den „Wünschen“ der Sängerin zu folgen. Britney Spears hatte vor zwei Wochen in einem fast 25 Minuten langen, öffentlich übertragenen Telefongespräch gebeten, sie von der angeblich missbräuchlichen Betreuung durch ihren Vater Jamie Spears zu befreien. Der frühere Bauunternehmer, die sich vor knapp 20 Jahren von Lynne Spears scheiden gelassen hatte, habe sie wie eine Sklavin gehalten und zum Geldverdienen durch Auftritte und Alben gezwungen. „Als erster Schritt sollte der Betreuten erlaubt werden, einen eigenen Rechtsanwalt zu mandatieren“, bat Lynne Spears am Mittwoch. „Sie ist seit Jahren in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Während der Betreuung hat sie Hunderte Millionen Dollar als international bekannte Prominente verdient.“ Samuel Ingham, Britney Spears‘ gerichtlich bestellter Anwalt, hatte vor einigen Tagen unerwartet das Mandat niedergelegt. Wie die Sängerin („Toxic“) bei der Anhörung vor Gericht am 23. Juni sagte, soll er jahrelang versäumt haben, einen Antrag auf Beendigung der Betreuung zu stellen. (ceh.)