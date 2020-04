© AFP

Turbulente Romanze

Das Model Jelena Noura Hadid, kurz Gigi, wird Mutter. Wie das kalifornische Internetportal TMZ am Dienstag meldete, bestätigte die Familie der Fünfundzwanzigjährigen die Schwangerschaft. Hadid, die sich im Herbst mit ihrem Lebensgefährten Zayn Malik versöhnte, soll bereits in der 20. Woche sein. Ein weiter, schwarzer Rollkragenpullover hatte am vergangenen Wochenende bereits für Spekulationen gesorgt. Das Kleidungsstück, das das Model auf einem Foto mit Malik und Schwester Bella Hadid trug, schien einen Bauch zu verstecken. Mit dem früheren Sänger der Boygroup One Direction („Live While We’re Young“) verbindet die Kalifornierin eine turbulente Romanze. Nach drei gemeinsamen Jahren hatte sich das Paar 2018 unerwartet getrennt. Hadid tröstete sich damals mit dem Realitydarsteller Tyler Cameron. Nach der Versöhnung mit dem 27 Jahre alten Malik deutete sie im Februar einen Rückzug ins Privatleben an: „Ich werde älter und möchte eine Familie gründen. Ich weiß nicht, ob ich für alle Zeiten Model sein werde.“ (ceh.)