Ein IQ von 146

Kashe Quest, zwei Jahre alt, hat es als jüngstes amerikanisches Mitglied in die Begabtenorganisation Mensa geschafft. Die Kalifornierin mit einem Intelligenzquotienten von 146 begann schon als Eineinhalbjährige zu lesen und zu zählen. Inzwischen beherrscht Kashe die Zeichensprache, kann alle 50 amerikanischen Bundesstaaten an der Form erkennen und lernt Spanisch. „Uns fiel auf, dass sie unheimlich schnell Zusammenhänge begriff und den Wunsch hatte zu lernen“, sagte ihre Mutter Sukhjit Athwal dem Fernsehsender KTTV am Dienstag. Die Herausforderung bei der Erziehung ihrer Tochter sei, ihr dennoch eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. „Wir versuchen, sie das Tempo bestimmen zu lassen“, sagte Athwal, Lehrerin für Hochbegabte und Autorin von Lesehilfen. Um bei Mensa aufgenommen zu werden, muss der Intelligenzquotient eines Bewerbers höher liegen als der von 98 Prozent der Bevölkerung, laut Website des Vereins bei mindestens 132. Der amerikanische Durchschnitt liegt bei knapp 100. (ceh.)