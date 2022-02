Bild: Reuters

Zum Sex gezwungen?

Kurz vor seinem Auftritt beim Super Bowl ist Snoop Dogg von Missbrauchsvorwürfen eingeholt worden. Eine Tänzerin reichte am Mittwoch bei einem kalifornischen Gericht Klage gegen den Rapper ein, weil er sie nach einem Auftritt im Jahr 2013 zu Oralsex gezwungen und vor ihr masturbiert haben soll. Nach vergeblichen Versuchen, die Auseinandersetzung hinter verschlossenen Türen beizulegen, verlangt die anonyme Klägerin nun einen Geschworenenprozess und Schadenersatz in ungenannter Höhe. Ob sie auch Anzeige gegen den 50 Jahre alten Snoop Dogg, bürgerlich Calvin Cordozar Broadus Jr., erstattete, blieb vorerst offen. Die Tänzerin warf dem Rapper und seinem Freund Donald Campbell vor, sie nach einem Treffen bei einem Konzert im kalifornischen Anaheim erst in Campbells Haus und anschließend in Snoop Doggs Studio zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Nach dem mutmaßlichen Missbrauch soll der Rapper („Gin And Juice“) gedroht haben, sie in der Musikbranche bloßzustellen, falls sie die Übergriffe öffentlich mache. Laut Internetportal „TMZ“ wies Snoop Dogg, der mit Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige während des Football-Spektakels Super Bowl am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles auf der Bühne steht, die Vorwürfe inzwischen zurück. (ceh.)