© dpa

Nadal und Perelló feiern Hochzeit auf Mallorca

Der spanische Tennis-Weltstar Rafael Nadal hat nach Medienberichten seine langjährige Partnerin María Francisca Perelló geheiratet. Der aus dem mallorquinischem Manacor stammende 33-Jährige und die zwei Jahre jüngere Braut, Mery genannt, hätten sich am Samstagnachmittag auf Mallorca das Jawort gegeben, berichteten die spanische Sportzeitung „AS“, das Blatt „ABC“ und andere Nadal nahestehende Medien unter Berufung auf Familienkreise. Die Hochzeit fand demnach unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der historischen Festung La Fortaleza bei Pollença im Norden der spanischen Urlaubsinsel statt. Die meisten der rund 350 geladenen Gäste hätten ihre Handys am Eingang abgeben müssen, hieß es.Unter den Gästen waren nach Medienangaben Altkönig Juan Carlos und Altkönigin Sofía. Der „Hochzeit des Jahres“ auf Mallorca wohnten nach Medienberichten auch zahlreiche Tennisprofis bei, darunter die Spanier Feliciano López, Marc López, David Ferrer und andere bei. Nadal und die ebenfalls aus Manacor stammende Perelló sind vermutlich seit mindestens 14 Jahren ein Paar. Beim ersten French-Open-Sieg des Spaniers im Jahr 2005 präsentierten sich beide erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Seitdem ist die gelernte Betriebswirtin und Tochter eines mallorquinischen Bauunternehmers, Stammgast in der Tribünen-Box des 19-fachen Grand-Slam-Siegers. Das Paar zeigt sich zwar gelegentlich bei Veranstaltungen oder im Urlaub, ist aber fast immer darauf bedacht, sein Privatleben möglichst geheim zu halten. (dpa)