Bild: AP

Milliardärin, Philanthropin, Ex von Jeff Bezos – und wieder verheiratet

MacKenzie Scott Tuttle, früher Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos und eine der reichsten Frauen der Welt, hat heimlich wieder geheiratet. Die neue Ehe der Fünfzigjährigen mit einem Lehrer der Schule ihrer Kinder wurde am Wochenende durch einen Post auf der Spendenwebsite Giving Pledge bekannt. Scott Tuttle stellte Dan Jewett darin als ihren Ehemann vor und gab an, mit ihm und ihren vier Kindern aus den Ehe mit Bezos in Seattle im Bundesstaat Washington zu leben. Wann das Paar vor den Traualtar trat, blieb vorerst offen. Die Verbindung der Autorin und Philanthropin mit Bezos war Anfang 2019 nach fast 26 Jahren auch öffentlich in die Brüche gegangen. Damals wurde bekannt, dass sich der Amazon-Gründer und reichste Mann der Welt in die kalifornische Fernsehmoderatorin Lauren Sánchez verliebt hatte. Bei der Scheidung einige Monate später überließ Bezos seiner früheren Ehefrau Amazon-Aktien im Wert von etwa 30 Milliarden Dollar. Allein in den vergangenen Monaten spendete Scott Tuttle mehr als vier Milliarden Dollar, um ärmere Amerikaner während der Corona-Pandemie zu unterstützen. (ceh.)