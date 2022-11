Neues von den Promis : Mike Tindall fliegt aus britischem Dschungelcamp

Allein dafür hat es sich gelohnt: Erst flog Mike Tindall am Samstag als Viertletzter aus der britischen Version des Dschungelcamp („I’m a Celebrity . . . Get Me Out of Here!“), dann seiner Frau Zara in die Arme (unser Bild).

Die 41 Jahre alte Nichte von König Charles III. hatte ihren Mann in Aus­tralien schon auf der Hängebrücke er­wartet.

Der ehemalige englische Rugby-Nationalspieler hat nach der einmonatigen Trennung laut der britischen Zeitung „Hello!“ seiner Frau ins Ohr geflüstert: „Ich habe dich so sehr vermisst.“

Im Camp hatte er offenbar seine Mitstreiter während seines Aufenthalts gut unterstützt. „Ich bin so ei­ne Art Mensch, der für die Leute da sein und ihnen helfen will“, sagte Tindall in einem Interview nach seinem Ausscheiden.

Vor allem mit Humor hätten sie alle den Wettkampf gut überstehen können.