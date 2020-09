© AP

Eine Decke, fünf Schals, drei Tops, Mützen und Handschuhe für die Obamas

Michelle Obama, die frühere First Lady der Vereinigten Staaten, hat in der Corona-Quarantäne das Stricken für sich entdeckt. „In den vergangenen Monaten habe ich eine Decke gestrickt, etwa fünf Schals, drei Tops, ein paar Mützen für Barack und Handschuhe für Malia“, sagte die Sechsundfünfzigjährige dem Sender CBS am Montag. Um die Handarbeit zu lernen, habe sie sich online einer Gruppe angeschlossen – allerdings unter Pseudonym. Wie Obama zugab, habe aber auch das Stricken sie nicht vor gelegentlichen Reibereien mit Ehemann Barack Obama sowie den Töchtern Malia und Sasha bewahrt: „Die Quarantäne begann wundervoll. Wir alle verbrachten Zeit zusammen, gingen auseinander und kamen wieder zusammen. Im Juni ließ der Zauber dann nach.“ (ceh.)