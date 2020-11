© dpa

Ein Armbruch ließ ihn verzweifeln

Die Parkinson-Diagnose vor 22 Jahren war nicht der schlimmste Moment im Leben von Michael J. Fox. Wie der kanadisch-amerikanische Schauspieler der Zeitschrift „People“ sagte, habe er nach einer Rückenoperation und einem Armbruch im Jahr 2018 die bislang schlimmste Krise durchgemacht. Fox musste sich operieren lassen, nachdem Ärzte einen Tumor an seiner Wirbelsäule entdeckt hatten. Anschließend brauchte der Neunundfünfzigjährige mehrere Monate, um sich von dem Eingriff zu erholen. Ein Armbruch, den er sich damals bei einem Sturz in der Küche zuzog, ließ ihn schließlich verzweifeln. „Während ich auf den Notarzt wartete, stellte ich alles in Frage. Ich dachte, mein Leben sei nur noch Bedauern und Schmerz“, erinnerte sich der Schauspieler. Mit Unterstützung seiner Ehefrau Tracy Pollan und durch Spielshows im Fernsehen habe er die Krise überwunden. Fox war in den Achtzigern durch die Sitcom „Familienbande“ und die „Zurück in die Zukunft“-Filme berühmt geworden. Vor 20 Jahren beendete er seine Schauspielkarriere weitestgehend. Mit der Michael-J.-Fox-Stiftung engagiert er sich heute für Parkinson-Forschung. (ceh.)