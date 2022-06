Bild: dpa

Degens fünfter Sohn will Erbe einfordern

Der Schauspieler Michael Degen hat Zeit seines Lebens der Öffentlichkeit offenbar nicht nur sein fünftes Kind verschwiegen, sondern auch sein wahres Alter. Wie die „Bild“-Zeitung und „Bunte“ nun berichten, war Degen vier Jahre älter als behauptet gewesen und starb am 9. April nicht im Alter von 90, sondern von 94 Jahren. „Bunte“ gab als Quelle die Vaterschaftsurkunde von Degens fünftem Kind Maximilian an. Der Zweiundzwanzigjährige und seine Mutter erzählten im Gespräch mit der Zeitschrift, dass der Kontakt zu Michael Degen vor Jahren abrupt abgebrochen sei, unter seiner Telefonnummer und Adresse sei der Schauspieler auf einmal nicht mehr erreichbar gewesen. Schließlich erhielten sie Post vom Anwalt, dass die Unterhaltszahlungen Degens eingestellt würden. Vom Tod Degens hatten Mutter und Sohn laut eigenen Aussagen zufällig über einen Bekannten erfahren. Sie kündigten „Bunte“ gegenüber an, den Pflichtanteil von Degens Erbe für Maximilian einzufordern. (eis.)