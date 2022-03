Bild: EPA

„Ich bin von Albträumen eingeholt worden“

Die Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Wie Melinda French Gates dem Sender CBS am Donnerstag in ihrem ersten Interview nach der Scheidung im vergangenen Sommer sagte, habe sie lange vergeblich versucht, Bill Gates‘ Verbindung zu dem New Yorker zu kappen. „Ich mochte es nicht, dass er sich mit Jeffrey Epstein traf. Epstein war der Teufel in Person“, ließ French Gates die Moderatorin Gayle King wissen. Auch sie habe den Finanzmanager, der nach der Verhaftung im Sommer 2019 erhängt in einer Gefängniszelle gefunden wurde, getroffen. „Anschließend bin ich von Albträumen eingeholt worden“, sagte die Siebenundfünfzigjährige. Nach Epsteins Tod beauftragte French Gates die Scheidungsanwälte, im Mai 2021 gab sie die Trennung von dem Microsoft-Gründer Gates bekannt. Amerikanische Medien hatten in den Monaten zuvor wiederholt über Gates‘ Besuche in Epsteins Haus an der Upper East Side in Manhattan berichtet. Epstein soll einflussreichen Bekannten in Manhattan sowie auf Anwesen in New Mexico, Florida und der Karibikinsel Little Saint James wiederholt minderjährige Mädchen für sexuelle Begegnungen angeboten haben. Wie French Gates sagte, sei ihre Ehe nach 27 Jahren aber auch an weiteren Vertrauensbrüchen gescheitert: „Es kam ein Punkt, an dem mir klar wurde, dass die Beziehung einfach nicht mehr gesund war.“ (ceh.)