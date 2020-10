© AFP

„Das Herzogspaar freut sich“

Die Versöhnung unter dem Weihnachtsbaum fällt wohl aus. Wie „Vanity Fair“ meldete, reist das Herzogspaar von Sussex für die Feiertage nicht nach Großbritannien, um mit Königin Elisabeth II. und den Verwandten zu feiern. Prinz Harry und Ehefrau Meghan sollen vielmehr ein Weihnachten zu Hause im kalifornischen Santa Barbara planen – mit Sohn Archie und Harrys Schwiegermutter Doria Ragland. Auf der Gästeliste stehen angeblich auch der kanadische Musikproduzent David Foster und dessen Ehefrau Katherine McPhee, eine Freundin von Herzogin Meghan aus ihrer Zeit als Schülerin der Immaculate Heart School in Los Angeles. „Das Herzogspaar freut sich über das Leben in Kalifornien und in seinem neuen Zuhause“, sagte ein Vertrauter der Zeitschrift. Neben der Liebe zu Kalifornien und den Auflagen bei Reisen in Coronazeiten sollen auch die Spannungen mit Prinz William eine Rolle spielen. Wie jetzt durch das Buch „Finding Freedom“ bekannt wurde, hatte der Enkel von Königin Elisabeth II., der nach seinem Vater Prinz Charles an zweiter Stelle der Thronfolge steht, die Verlobung seines jüngeren Bruders Harry mit der damaligen Schauspielerin Meghan Markle 2017 eher kritisch beäugt. (ceh.)