Bild: AFP

Ohne Segen der Urgroßmutter?

„Lilibet“, der Kindheitsname von Königin Elisabeth II., war angeblich ein weiterer Alleingang des Herzogspaars von Sussex: Wie ein Vertrauter des Königshauses dem Sender BBC am Mittwoch sagte, sollen Harry und Meghan die Namenswahl ihrer Tochter nicht mit der Königin abgesprochen haben. Die Herzogin hatte am vergangenen Freitag im kalifornischen Santa Barbara ihr zweites Kind zur Welt gebracht. In der Geburtsanzeige ließ das Paar wissen, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, genannt Lili, nach ihrer Urgroßmutter, der Königin, und ihrer Großmutter, der verstorbenen Diana Prinzessin von Wales, benannt zu haben. Durch den befreundeten Journalisten Omid Scobie, Mitautor der Biografie „Finding Freedom“ des Herzogspaares, hatten die frischgebackenen Eltern allerdings andeuten lassen, vor der Namenswahl Kontakt zum Buckingham Palast aufgenommen zu haben. Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan zum Königshaus gilt seit ihrem Abschied von royalen Pflichten Anfang 2020 als gespannt. In einem Interview mit der amerikanischen Moderatorin Oprah Winfrey hatte sie dem Palast vor einigen Wochen unter anderem Gefühlskälte und Rassismus vorgeworfen. (ceh.)