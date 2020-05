© AP

Meghan bleibt außen vor

Prinz Harrys kalifornische Ehefrau Meghan soll die Monate zwischen Verlobung und Rückzug aus dem britischen Königshaus meist allein verbracht haben. Wie Vertraute der „Sunday Times“ sagten, habe sich die ehemalige Schauspielerin in Windsor hinter die Mauern des Frogmore Cottage zurückgezogen. Ein Grund für die selbstgewählte Isolation sollen Intrigen anderer Royals gewesen sein. Sie lehnten die Herzogin von Sussex angeblich wegen ihrer amerikanischen Art ab. „Sie fühlte sich von Anfang an wie eine Außenseiterin. Sie wurde mit einem Leben konfrontiert, das sie nicht gewohnt war, und wollte raus“, sagte ein Freund. Die Achtunddreißigjährige soll zudem darunter gelitten haben, kein eigenes Geld mehr zu verdienen. Daher reifte der Entschluss, sich aus dem britischen Königshaus zu verabschieden, um in Los Angeles, ihrer Heimatstadt, ein neues Leben zu beginnen. Nach einigen Monaten in Kanada waren Prinz Harry und Meghan mit dem gemeinsamen Sohn Archie im März nach Kalifornien gezogen. Wie jetzt bekannt wurde, bewohnen sie in Beverly Hills eine 18 Millionen Dollar teure Villa des Schauspielers und Produzenten Tyler Perry. (ceh.)