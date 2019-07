© AFP

Yanis Varoufakis ist am Pariser Flughafen Roissy mit einem Grenzbeamten aneinandergeraten. Der ehemalige griechische Finanzminister wurde nach Angaben von Justizkreisen am Samstag kurzzeitig festgehalten, aber nicht festgenommen. Varoufakis sagte, der Beamte habe ihn bei einer Passkontrolle körperlich angegangen und unter anderem geschubst, obwohl er sich kooperativ verhalten habe. In einem offenbar von einem Passagier aufgenommenen Video war zu sehen, wie Varoufakis den Beamten eine „Schande für den französischen Staat“ nannte und nach dessen Vorgesetztem verlangte. Varoufakis forderte eine Entschuldigung der Polizei. Aus Justizkreisen hieß es, einer der beteiligten Beamten wolle seinerseits Beschwerde einreichen. (AFP)