Bild: AP

„Leute können manchmal ziemlich ungnädig sein“

Nein, Matthew Perry soll bei der Erinnerungsepisode „Friends: The Reunion“ nicht high gewesen sein. Regisseur Ben Winston stellte nach Spekulationen über den Gesundheitszustand des Schauspielers klar, dass es Perry gut gehe. „Leute können manchmal ziemlich ungnädig sein. Ich wünschte, sie wären es nicht“, sagte Winston dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“. Perry, der bis 2004 als Chandler Bing bei „Friends“ vor der Kamera stand, war in der Erinnerungsepisode bei HBO Max am vergangenen Donnerstag durch Nuscheln und einen Hang zur Melancholie aufgefallen. Nach Spekulationen über einen weiteren Medikamenten- oder Alkoholabsturz hatte die „Sun“ von einer angeblichen Zahnoperation in den Tagen vor den Dreharbeiten im April berichtet. Perry ließ sich in der Vergangenheit wiederholt in Entzugskliniken behandeln. Bei einem Interview gab der Schauspieler vor einigen Jahren zu, auch während der Dreharbeiten von „Friends“ so benebelt gewesen zu sein, dass er mindestens drei der zehn Jahre als Chandler nicht erinnere. (ceh.)