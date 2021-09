Bild: dpa

Kämpferischer Auftritt

Madonna hat ihre Fans bei den Video Music Awards (VMA) in der Nacht zu Montag mit Lack, Leder und einem knappen Bodysuit überrascht. Zudem präsentierte sich die Veteranin der amerikanischen Musikindustrie zum 40. Jahrestag des Senders MTV, der die Gala ausrichtet, kämpferisch. „Damals haben alle gesagt, dass wir nicht durchhalten. Aber es gibt uns noch immer, Ihr Scheißkerle“, ließ Madonna auf der Bühne des Barclays Center in Brooklyn wissen. Per Video erinnerte die 63 Jahre alte Sängerin („Vogue“) an ihre Geschichte mit dem Musiksender. „Vor etwa 40 Jahren kam ich mit 35 Dollar und ein paar Tanzschuhen nach New York. Damals machte mitten in der Nacht ein Sender auf, der sich MTV nannte. Wir fanden uns und entwickelten eine Beziehung, die mein Leben verändert hat“, sagte Madonna. Bei der ersten Preisverleihung im Jahr 1984 sorgte sie mit einem lasziven Auftritt zu „Like A Virgin“ für einen Eklat. Im Jahr 2003 schrieb Madonna abermals VMA-Geschichte, als sie Britney Spears leidenschaftlich auf der Bühne küsste. (ceh.)