Die Popsängerin hatte nach Gerüchten über einen Eingriff zunächst über Frauenfeindlichkeit geklagt. Nun teilte sie auf Twitter ein Foto von sich und spielte auf die Schwellung in ihrem Gesicht an.

Sie hat sich also doch unters Messer gelegt. Zwei Wochen nach den Grammys, bei denen Madonna durch ungewohnt straffe Gesichtszüge auffiel, gab die Sängerin jetzt eine Schönheitsoperation zu.

„Seht mal, wie süß ich aussehe, nachdem die Schwellung durch den Eingriff abgeklungen ist“, schrieb die Vierundsechzigjährige am Montag in einem Tweet an ihre Fans. Ein Foto zeigte Madonna derweil mit weiterhin unnatürlich herzförmigen Wangen, üppigen Lippen und faltenloser Haut.

In den Tagen nach den Grammys hatte die Popikone („Vogue“) unvorteilhafte Aufnahmen der Pressefotografen und Vorurteile gegenüber älteren Frauen in der Unterhaltungsindustrie für die Verrisse in sozialen Medien verantwortlich gemacht.

„Wieder einmal stehe ich im Licht von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit, die unsere Welt durchdringen“, schrieb sie damals. „Eine Welt, die sich weigert, Frauen zu feiern, die älter als 45 Jahre sind.“ Auf die Spekulationen über Skalpell und/oder Botox war sie damals aber nicht eingegangen.