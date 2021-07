Bild: dpa

„Die Sklaverei ist schon vor langer Zeit abgeschafft worden“

Die Bewegung #FreeBritney findet immer mehr prominente Anhängerinnen. Nach Mariah Carey, Halsey und Miley Cyrus fordert jetzt auch Madonna ein Ende der gerichtlich angeordneten Betreuung von Britney Spears. „Die Sklaverei ist schon vor langer Zeit abgeschafft worden. Gebt dieser Frau ihr Leben zurück“, verlangte die Sängerin am Donnerstag bei Instagram. Madonna verband ihre Forderung mit einem politischen Seitenhieb: Das „gierige Patriarchat“ unterjoche Frauen schon seit Jahrhunderten. Die 62 Jahre alte „Vogue“-Sängerin spielte damit auf Spears‘ Anhörung vor einem Gericht in Los Angeles an, in dem sie ihren Vater und Betreuer Jamie Spears vor zwei Wochen beschuldigte, sie auszubeuten und an ihr zu verdienen. Madonna und Britney Spears verbindet eine lange Geschichte. Vor knapp 20 Jahren schockierten die Sängerinnen Fans und Tugendwächter, als sie sich bei den Video Music Awards des Senders MTV auf der Bühne küssten. Als Spears 2008 nach der Trennung von Ehemann Kevin Federline sowie dem folgenden Sorgerechtsstreit um ihre Söhne Sean und Jayden einen Zusammenbruch erlitt, half Madonna der Neununddreißigjährigen, nicht auch in der Musikbranche den Boden unter den Füßen zu verlieren. (ceh.)