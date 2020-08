© https://www.instagram.com/madonna/

Madonna und der Rausch des 62-Werdens

Madonna lässt es auch zum 62. Geburtstag noch krachen. Die Queen of Pop feierte am Wochenende auf Jamaika mit Freund Ahlamalik Williams, Adoptivtöchtern Estere und Stella sowie einem Tablett voll Marihuana. Fotos des Fests, die Madonna bei Instagram veröffentlichte, zeigen sie zudem entspannt mit einem Joint. In der Vergangenheit hatte die Sängerin Drogenkonsum immer wieder als spirituelle Erfahrung beschrieben. „Wenn man high ist, kann man sich mit dem großen Ganzen verbinden. Deswegen nehmen viele Leute Drogen. Sie wollen Gott näher kommen“, sagte sie vor einigen Jahren der Zeitschrift „Interview“. Madonna riet zugleich aber vor ausuferndem Drogenkonsum ab. Sie selbst habe jedes Rauschmittel mindestens einmal probiert: „Sobald ich high war, habe ich literweise Wasser getrunken. Ich wollte die Drogen möglichst schnell wieder aus meinem Körper spülen.“ (ceh.)