Vier Wochen nach seinem stark kritisierten Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ bietet Komiker Luke Mockridge eine Begründung für sein auffälliges Benehmen: Sein Affen-Auftritt, die Senioren-Witze, das Bananen-Telefonat? Alles Flausen aus den Köpfen von Grundschülern. So jedenfalls erklärt der 30 Jahre alte Mockridge den Auftritt, der über Wochen für Diskussionen sorgte und soziale Medien heiß laufen ließ. „Ich dachte mir: Wenn der Fernsehgarten ruft, dann machste was Besonderes“, sagte Mockridge bei der Aufzeichnung seiner neuen Show am Mittwoch in Köln. „Es ist jetzt raus: Ich schreibe nicht alles selbst. Ich habe Autoren.“ Drei Mädchen, drei Jungs, alle im Grundschulalter, hatten den Comedian in Gesprächen beraten, was er im „Fernsehgarten“ anziehen, erzählen und vorführen soll. Das soll auch aus Einspielern hervorgehen. (dpa)