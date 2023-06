Der Dortmunder Lottomillionär Chico hat mal wieder ein Auto gekauft – für 500.000 Euro schenkte er seinem Bruder einen Ferrari 296 GTB mit 839 PS. Dabei hatte er ihm nach seinem Gewinn von 9,9 Millionen Euro im September schon mal einen Ferrari für mehr als 100.000 Euro gekauft. „Das war aber ein billiges, altes Modell, das hat dauernd Probleme gemacht, ist auch liegengeblieben“, sagte Kursat Yildirim, wie Chico eigentlich heißt, am Mittwoch.

Deswegen habe er das Auto jetzt in Zahlung gegeben, und dafür den neuen Wagen erstanden. „Mein Bruder war immer für mich da, als es mir schlecht ging, er hat mich auch jede Woche im Gefängnis besucht. Er war wie ein Vater für mich, obwohl er mein jüngster Bruder ist. Das vergesse ich ihm nicht.“

Für sich selbst hatte Chico nach seinem Gewinn 750.000 Euro für einen Ferrari ausgegeben und 300.000 Euro für einen Porsche, sein nächstes Auto soll ein Lamborghini Revolto werden. Er kaufe die Wagen zum Listenpreis, wenig später seien sie oft schon mehr wert, deswegen sei das ein gutes Investment. „Die Leute dachten ich bin eine hohle Nuss, aber ich bin ein Nussknacker.“

Wie viel von seinen knapp zehn Millionen Euro noch übrig sind? „Ich habe genug übrig, wenn ich meine Autos und alles verkaufen würde, wären das locker noch 7,5 Millionen Euro“, sagt er. Er habe auch in Immobilien investiert – wohne selbst aber immer noch in einem kleinen Zimmer in der Wohnung seiner Eltern. „Meine Autos stehen da auf der Straße in der härtesten Ecke der Dortmunder Nordstadt.“ Gerne würde er an den Dortmunder Phönixsee ziehen, dort finde er aber kein Apartment zum Kaufen.

Was besser laufe, sei seine Suche nach Werbepartnern. Er kooperiere mit einer Supermarktkette und einer Steuererklärungsapp. „Ich müsste nie mehr arbeiten, aber mir macht das so einen Spaß. Ich will, dass die Leute mich in Erinnerung behalten.“ Deswegen erfülle er auf seinem Youtube-Kanal auch jeden Monat drei Menschen einen Wunsch, die sich vorher mit bewegenden Geschichten an ihn gewendet haben. Einer Person habe er zum Beispiel einen Rollstuhl gekauft. „Es ist das Schönste, armen Menschen zu helfen – ich weiß, wie die sich fühlen.“ Vor seinem Lottogewinn war Chico kokainabhängig und landete immer wieder im Gefängnis.