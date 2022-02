Bild: dpa

„Angst, jemanden zu treffen, den ich kenne“

Nach Jahren ohne öffentliche Auftritte hat sich das kanadische Model Linda Evangelista, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2015, wieder auf ein Cover getraut. Die Sechsundfünfzigjährige ließ sich nicht nur für das Titelblatt der „People“ fotografieren, sondern erzählt in der März-Ausgabe der Zeitschrift auch über „brutale Entstellungen“ durch einen kosmetischen Eingriff. Nach der Cryolipolyse im Jahr 2016, bei der Fettzellen durch Kälte zerstört werden sollten, waren bei Evangelista neue Pölsterchen gewachsen. Wie sie sagte, sei sie vor dem Eingriff nicht auf die Gefahr neuer Fettzellen durch die Kältebehandlung, genannt paradoxe adipöse Hyperplasie (PAH), hingewiesen worden. In den ersten Monaten habe sie versucht, das Fett an Kinn, Oberschenkeln und Oberkörper durch Diät und Fitness zu kontrollieren. Die Pölsterchen hätten sich aber weiter ausgebreitet. „Ich habe es geliebt, mich auf dem Laufsteg zu zeigen. Jetzt habe ich Angst, jemanden zu treffen, den ich kenne. Ich kann mich aber nicht länger verstecken“, sagte Evangelista, die mit ihrem 15 Jahre alten Sohn Augustin James aus der Liaison mit dem französischen Luxusunternehmer Francois-Henri Pinault in New York lebt. Gegen den kalifornischen Verkäufer der Geräte für die Kältebehandlung, Zeltiq Aesthetics Inc., soll das Supermodel der Neunziger inzwischen eine Schadenersatzklage über 50 Millionen Dollar eingereicht haben. (ceh.)