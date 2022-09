Neues von den Promis : Leonardo DiCaprio ist auf der Suche

Aktualisiert am

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio sucht angeblich eine neue Lebens­gefährtin. Nach der Trennung von dem Model Camila Morrone, das vor einigen Wochen unerwartet aus DiCaprios Villa im kalifornischen Beverly Hills in den Küstenort Malibu zog, versucht sich der Schauspieler offenbar an einer Romanze mit Gigi Hadid.

Das Model und DiCaprio sollen sich in den vergangenen Tagen nähergekommen sein. Bei einer privaten Feier in New York fielen der 47 Jahre alte Schauspieler und die 27 Jahre alte Hadid durch verliebte Blicke und Berührungen auf.

Die angebliche Romanze erregte auch Aufsehen, weil Hadid nicht in DiCaprios vieldiskutiertes Muster passt. Der Oscar-Preisträger („The Revenant“) fiel in der Vergangenheit durch Lebensgefährtinnen auf, die den 25. Geburtstag noch vor sich hatten. Hadid, Jahrgang 1995, gilt daher eigentlich als zu alt. Zudem ist sie Mutter. Ihre Tochter Khai aus der Beziehung mit dem britischen Sänger Zayn Malik feiert in wenigen Tagen den zweiten Geburtstag.