© EPA

Schauspieler Leonardo DiCaprio (44, „Once Upon A Time in Hollywood“) spendet über seine vor kurzem gegründete Hilfsorganisation „Earth Alliance“ fünf Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) zur Bekämpfung der Brände im Amazonas-Regenwald. Das Geld aus dem „Amazonas Forest Fund“ soll nach Angaben der Organisation direkt an lokale Organisationen gehen, die die Feuer bekämpfen und die indigene Bevölkerung schützen. Der Regenwald im Amazonas sei die beste Verteidigung gegen die Klimakrise, heißt es weiter. Der Umweltaktivist, der allerdings gerne mal mit dem Privatjet unterwegs ist, rief andere dazu auf, ebenfalls zu spenden: „Egal, ob du Philanthrop bist, eine Organisation oder eine Einzelperson, bitte hilf mit.“ Auf Instagram, wo DiCaprio mehr als 34 Millionen Abonnenten hat, postete er zahlreiche Bilder, die die Zerstörung des Waldes dokumentieren: „Der Amazonas braucht dringend unsere Hilfe.“ (jant.)