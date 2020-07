© dpa

Der Nachwuchs ist da

Model Lena Gercke hat eine Tochter zur Welt gebracht. Das verkündete die „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin am Freitagabend auf ihrem Instagram-Account vor ihren fast drei Millionen Followern. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von der Hand ihres neugeborenen Mädchens, in den Händen ihrer Eltern. „Drei sind eine Familie“, schrieb Gercke. „Willkommen auf der Welt, kleine Zoe. Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind.“ Eine Überraschung gab es auch: Die kleine Zoe ist offenbar ausgerechnet am Geburtstag ihres Vaters, Dustin Schöne, zur Welt gekommen. Gercke schrieb, die Geburt sei das „beste Geburtstagsgeschenk für den Papa“. Auch der Vater teilte den Schnappschuss auf Instagram und verriet, dass die kleine Zoe bereits am 6. Juli zur Welt kam, der Tag, an dem er 35 wurde. (kirk)