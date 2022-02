Bild: AP

Haube unterm Hammer

Die Lederhaube, welche die amerikanische Pilotin Amelia Earhart 1928 bei ihrem Rekordflug über den Atlantik trug, ist am Wochenende online unter den Hammer gekommen. Wie das Auktionshaus Heritage Auctions meldete, wurde das Sammlerstück mit der ungewöhnlichen Geschichte für 825.000 Dollar versteigert. Nach einem Rennen von Pilotinnen, das 1929 auf dem Flugplatz in Cleveland (Ohio) endete, hatte Earhart die Kappe während einer Siegesfeier verloren. Laut „New York Times“ fand ein junger Amerikaner die Haube und schenkte sie seiner heimlichen Liebe Ellie Brookhart. Brookhart bewahrte das Sammlerstück jahrzehntelang in einer Plastiktüte auf. Nach ihrem Tod bot ihr Sohn Anthony Twiggs es verschiedenen Museen an. Da die Geschichte über Earharts Kappe aber so unwahrscheinlich schien, winkten sie ab. Ein Gutachten des Unternehmens Resolution Photomatching, das mutmaßliche Sammlerstücke mit historischen Fotos vergleicht, stellte schließlich die Echtheit fest. Earhart hatte die Lederhaube, wie jahrzehntelang von Twiggs‘ Mutter erzählt, tatsächlich bei dem ersten Flug einer Pilotin über den Atlantik getragen. Bei dem Versuch, als erste Frau die Erde zu umrunden, verschwand die Flugpionierin neun Jahre später mit ihrer Lockheed Electra über dem Pazifik. Bis heute wurde das Schicksal der „Königin der Lüfte“ nicht geklärt. (ceh.)