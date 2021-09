Bild: Reuters

USA statt Brasilien

Die brasilianische First Lady Michelle Bolsonaro steht in der Kritik, weil sie sich in den USA statt in Brasilien gegen das Coronavirus impfen ließ. Der Epidemiologe Pedro Hallal sprach von einer „Verachtung“ des öffentlichen Gesundheitssystems in Brasilien. Die Präsidentengattin verdiene Beifall, weil sie sich zu der Impfung entschlossen habe, sagte Aziz. Zugleich wies er darauf hin, dass das in den USA verimpfte Vakzin „das gleiche“ sei wie das in Brasilien. „Also hätte sie sich hier impfen lassen können.“ Damit hätte sie den Brasilianern „ein gutes Beispiel“ gegeben. Michelle Bolsonaro hatte sich in dieser Woche am Rande der UN-Generalversammlung in New York gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor ihrer Rückkehr nach Brasilien habe sie einen PCR-Test gemacht, teilte die Regierung mit. Bei dieser Gelegenheit habe sie ein Arzt gefragt, ob sie sich nicht auch gleich impfen lassen wolle. Michelle Bolsonaros Mann, Präsident Jair Bolsonaro, ist als notorischer Gegner der Corona-Impfungen bekannt. Zur Impfung seiner Frau sagte er, dies sei eine „persönliche Entscheidung“. Für sich selbst schloss er eine Impfung abermals aus. Bolsonaro ist für seinen Ausspruch bekannt, er werde der „letzte“ Brasilianer sein, der sich gegen Corona impfen lasse. (AFP)