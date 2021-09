Bild: Reuters

„Diese Energie hatten nicht viele“

Das Fan-Geschrei war groß, als Kristen Stewart zur Premiere von „Spencer“ beim Filmfestival in Venedig ankam. Im Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín spielt sie Prinzessin Diana kurz vor einer lebensverändernden Entscheidung. Der internationalen Presse erzählte sie, welchen Eindruck Diana auf sie während ihrer Recherchen für die Rolle machte: „Wenn ich mir Fotos von ihr angesehen habe, oder kurze Videoclips, dann konnte ich spüren, wie die Erde unter ihr bebte. Die Idee, dass jemand so verzweifelt nach einer Verbindung mit andere sucht, dass jemand in der Lage ist, anderen so ein gutes Gefühl zu geben, wenn es ihm selbst so schlecht geht, diese großzügige Energie hatten nicht viele in der Menschheitsgeschichte. Diana sticht da heraus, so leuchtend wie ein Haus, das in Flammen steht.“ Im Film bezeichnet sich die Prinzessin als ein Insekt, das von der Presse langsam unter dem Mikroskop seziert werde. Stewart kennt das Gefühl, seit ihrem Start im Filmgeschäft mit der „Twilight“-Reihe und ihrem Coming-Out als queere Person fällt die Klatschpresse gern über ihr Privatleben her (gerade schlägt die Meldung Wellen, dass sie Hand in Hand mit ihrer Partnerin, der Drehbuchschreiberin Dylan Meyer, auf dem Lido anreiste): „Ich hab das zwar auf einem hohen Level erlebt, aber längst nicht so schlimm wie Diana, denn ich musste kein ganzes Land repräsentieren“, sagte Stewart in Venedig. Doch oftmals habe sie einen ersten Eindruck bereut und sei versucht gewesen, Gerüchte zu korrigieren. „Hundertmal wollte ich die Zeit zurückdrehen und sagen: Können wir dieses Interview noch einmal machen? Nun stelle ich mir vor, wie das wohl für sie war, wenn sie obendrein so in die Ecke gedrängt wurde.“ (marw.)