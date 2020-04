© dpa

Fler gibt klein bei

Der Rapper Fler nimmt mal wieder ein Lied neu auf. Nach Rassismusvorwürfen und Drohungen von Rockern kündigte der Berliner am Mittwoch auf Instagram an, eine Strophe neu zu schreiben, in der er den schwarzen Rapper Jalil als „Slave“, also Sklave, bezeichnet hatte. „Die Wortwahl bei dem Diss gegen Jalil war unangebracht und nicht feinfühlig“, schrieb Fler. Rassismus habe keinen Platz auf seinem Album. Vor einer Woche hatte Fler die rassistische Beleidigung in einem Interview noch verteidigt. Daraufhin hatte der Rapper Manuellsen, der selbst schwarz ist und gute Verbindungen zu den Hells Angels hat, auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem mehrere Rocker Fler beschimpfen, ihn zum Kampf auffordern und ihm verbieten, in Zukunft Nordrhein-Westfalen oder Frankfurt zu betreten. Das Berliner Landeskriminalamt nahm entsprechende Drohungen aus den Reihen der Hells Angels gegen Fler laut der „Bild“-Zeitung so ernst, dass Gefährder- und Gefährdetenansprachen durchgeführt wurden. Fler teilte auf Instagram einen Beitrag, in dem ein Fan schrieb, dass solche Ansprachen nicht freiwillig erfolgten und „noch lange keine Aussage“ seien. Der Rapper kritisiert immer wieder seinen alten Weggefährten Bushido, weil der sich von der Polizei vor einem kriminellen Clan beschützen lässt. Ein Lied, in dem er Bushido und dessen Frau beleidigt hatte, musste Fler nach einem Gerichtsurteil zuletzt neu aufnehmen. (sede.)