Kristen Bell und Dax Shepard beim South by Southwest Festival im texanischen Austin im März Bild: Jack Plunkett/Invision/AP

Bei einem Auftritt in der „Kelly Clarkson Show“ überraschte die amerikanische Schauspielerin Kristen Bell die Fans am Dienstag mit der Getränkewahl ihrer Töchter Lincoln, neun Jahre alt, und Delta, acht Jahre alt.

„Sie trinken alkoholfreies Bier“, verkündete Bell und erzählte, wie sie und ihr Ehemann, der „Employee of the Month“-Darsteller Dax Shepard abends, im Sonnenuntergang mit den Babys spazieren gegangen seien und ihre Kinder schon damals versucht hätten, an der Flasche mit alkoholfreiem Bier von Shepard zu nippen.

„Ich weiß, dass es sich verrückt anhört“, gab die Schauspielerin („Bad Moms“) zu. Bei Restaurantbesuchen verzichte die Familie inzwischen darauf, für die Töchter alkoholfreies Bier zu bestellen, deutete Bell verstörende Debatten mit Kellnern an.

Shepard ist trockener Alkoholiker und genehmige sich, seit er die Sucht überwunden habe, gerne ein alkoholfreies Bier, erzählte die 43-Jährige.