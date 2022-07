Neues von den Promis : Kristen Bell gibt ihren Kindern Melatonin-Gummibärchen zum Einschlafen

Aktualisiert am

Die Schauspielerin nehme sich die Süßigkeiten zur Hilfe, um abends in Ruhe Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. „Es haut sie einfach schneller um, und es geht ihnen super“, sagte die Zweiundvierzigjährige in einem Interview.

Schauspielerin Kristen Bell wurde vor allem durch die Verkörperung der Veronica Mars in der gleichnamigen Serie bekannt. Bild: AP

Kristen Bell gibt ihren Kindern Melatonin-Gummibärchen zum Einschlafen. Das sagte die Schauspielerin nun in einem Interview gegenüber der Nachrichtensendung „E-News“. Sie und ihr Ehemann Dax Shepard würden den Töchtern Lincoln und Delta die Süßigkeiten verabreichen. Dem Abend in Zweisamkeit stünde so nichts mehr im Wege. „Es haut sie einfach schneller um, und es geht ihnen super“, sagte die Zweiundvierzigjährige zu dem abendlichen Ritual. „Wir wollen nicht schlafen gehen, wenn sie schlafen gehen wollen, bisher haben wir dann unsere Kopfhörer mit dem Fernseher verbunden und noch eine Serie angemacht, und sie versuchten daneben auf dem Boden einzuschlafen.“

Das Problem: Bislang teilte sich die Familie zu viert ein Zimmer, die neun und sieben Jahre alten Kinder hätten neben dem Elternbett auf einer Matratze geschlafen. Nun allerdings hätten die Mädchen ein eigenes Zimmer. Ihre Betten stünden dabei nebeneinander. „So können sie miteinander kuscheln statt mit uns“, ergänzte die Schauspielerin, die durch die Verkörperung von Veronica Mars in der gleichnamigen Serie Bekanntheit erlangte.

Bis vor einigen Jahren war Melatonin in Deutschland nur auf Rezept erhältlich. Inzwischen werden Produkte mit dem Hormon in Apotheken, Drogerien und im Internet rezeptfrei verkauft. Vor allem bei Jetlag und Schichtarbeit kann das Mittel helfen, die innere Uhr wieder ins Lot zu bringen. Im Vergleich zu anderen Schlafmitteln verursacht es zudem keine Abhängigkeit. Wie empfindlich der menschliche Körper auf Melatonin reagiert, ist individuell unterschiedlich. Allerdings ist der mit zunehmenden Alter abnehmende Melatonin-Spiegel nicht immer die alleinige Ursache für vorliegende Schlafstörungen.

Der Einsatz von Melatonin als Schlafmittel bei Kindern ist umstritten. Seit einigen Jahren ist das Medikament für Kinder ab zwei Jahren zugelassen. Die empfohlene Dosis liegt dann bei 2 Milligramm pro Tag. Herkömmliche Melatonin-Gummibärchen auf dem deutschen Markt enthalten pro Portion zwischen 0,5 und 1 Milligramm des Hormons. Allerdings soll es nur zum Einsatz kommen, wenn schwere neurologische Erkrankungen die Insomnie verursachen. Sollten ungewöhnlich gravierende Schlafprobleme bei Kindern auftreten, sind die Ursachen im besten Fall mit Hilfe eines Arztes zu ermitteln – auch wenn die Gummibärchen meist ohne Beipackzettel in der Drogerie erwerblich sind.