Eine Konzertbesucherin hat nach einem Auftritt der US-Rapperin Cardi B Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Musikerin erstattet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Das „Rolling Stone“-Magazin und „Variety“ beriefen sich auf ein Statement des Polizei-Departments von Las Vegas (LVMPD). Cardi B („Bodak Yellow“) war bei einem Auftritt am Wochenende in Wut geraten und hatte ein Mikrofon ins Publikum geworfen, nachdem sie zuvor mit einem Getränk bespritzt worden war.

„Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen“, wurde die Polizeibehörde von Las Vegas zitiert. „Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde.“ Zwar erwähnt die Polizei Cardi B in ihrer Erklärung nicht namentlich, die Adresse auf dem Vorfallsbericht stimmt laut den Medien aber mit dem Ort überein, an dem sie am Samstag auftrat. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie die Rapperin dabei mit einem Getränk bespritzt wurde. Als Reaktion darauf warf Cardi B das Mikrofon ins Publikum.

Wie US-Medien berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Outdoor-Club in Las Vegas. Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf Twitter eines der Videos, kommentierte es aber nicht.

Zuletzt hatte es wegen Gegenständen, die Fans auf Konzertbühnen warfen, immer wieder Schlagzeilen gegeben. Sowohl Harry Styles als auch Bebe Rexha waren etwa von Handys getroffen worden. Die 33 Jahre alte Sängerin musste sogar genäht werden. Und Pink wunderte sich über einen Beutel mit Asche – ein Fan, dessen Mutter angeblich ebenfalls Fan war, hatte ihn auf die Bühne geworfen. Bei Ava Max stürmte ein Besucher sogar die Bühne und ohrfeigte die Sängerin.