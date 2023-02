Am 6. Mai wird Charles III. gekrönt. Dazu will der Monarch auch seinen abtrünnigen Sohn unbedingt einladen. Doch Harry stellt Bedingungen.

Harry und Meghan bei einem Besuch des One World Trade Center in Manhattan 2021 Bild: Reuters

Kommt er oder kommt er nicht? Und was ist mit seiner Frau Meghan? Den Kindern? Immerhin feiert Sohn Archie seinen vierten Geburtstag am 6. Mai, dem Tag, an dem Großvater Charles gekrönt wird. Wohl nicht deshalb hat Charles III. das Datum ausgewählt, der Termin passte einfach in die Kalender von König und Palast, der Regierung und auch der Kirche von England.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Unbestritten scheint, glaubt man britischen Medien, dass der abtrünnige Sohn des Monarchen, Harry, und dessen Frau Meghan zur Krönung eingeladen werden – oder sogar schon sind. Charles könne gar nicht anders, weil sich sonst ein Schatten auf seine Regentschaft legte, der ihn bis zu seinem Ende verfolgen würde. Darum will das Oberhaupt der Familie diese unbedingt auch wieder zusammenführen – und vor allem auch seine beiden Söhne miteinander versöhnen.

Aus dem Lager der Sussexes in Los Angeles, wo Harry und Meghan seit bald zwei Jahren leben, heißt es, die beiden hätten sich noch nicht entschieden. Demnach knüpft der Herzog von Sussex Bedingungen an sein Erscheinen in London: nämlich eine Aussprache mit Vater und Bruder William noch vor der Krönung. Davon wolle er seine Entscheidung abhängig machen. Ob Harry auch weiterhin eine Entschuldigung gegenüber seiner Frau von Seiten der königlichen Familie erwartet, womöglich öffentlich, bleibt dabei Spekulation.

Drei Szenarien sind denkbar

Nach der Veröffentlichung von Harrys Autobiographie, dem Weltbestseller „Spare“ („Reserve“), war es zuletzt stiller um das Herzogspaar geworden. Was womöglich auch daran gelegen haben könnte, dass sich einige der Vorwürfe in den Memoiren als falsch oder unrichtig wiedergegeben herausgestellt hatten. Weder Charles noch seine Frau Camilla noch Thronfolger William und dessen Frau Catherine haben sich bisher dazu geäußert. Auch der Rest der Familie in London schweigt eisern.

Der Palast plant nach Angaben britischer Medien für den 6. Mai mit drei möglichen Szenarien: Harry und Meghan kommen, Harry kommt alleine (es wäre dann sicher eine 48-Stunden-Stippvisite, die mittlerweile im Vereinigten Königreich spöttisch als „Harry in a hurry“-Reise bezeichnet wird), oder beide bleiben in Los Angeles. Sollte das Herzogspaar kommen, wären sie Gäste ohne herausgehobene Stellung oder Funktion. Die Brüder William und Harry säßen in der Kirche nicht nebeneinander, Harry und Meghan müssten in einer hinteren Reihe Platz nehmen. Auch auf dem Balkon des Buckingham-Palasts würden die Sussexes im Anschluss nach der Krönung nicht zu sehen sein.

Mehr zum Thema 1/

In die Verhandlungen im Hintergrund involviert sein soll auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der auch die Zeremonie in der Westminster-Abtei leiten wird. Teil dieser Verhandlungen ist angeblich, dass Harry, der noch immer an fünfter Stelle der britischen Thronfolge steht, seine königlichen Titel nicht verliert.