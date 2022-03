Bild: dpa

Sie bleibt im Schloss

Die britische Königin Elisabeth II. macht Schloss Windsor zu ihrem ständigen Wohnsitz und ihrer Hauptresidenz. Wie britische Medien am Sonntag berichten, sei davon auszugehen, dass die 95 Jahre alte Monarchin nicht mehr vollständig in den Buckingham-Palast zurückkehren wird. Dort soll sie seit März 2020 keine Nacht mehr verbracht haben, seit sie und Prinz Philip sich – mit Beginn der Pandemie – in Windsor isolierten. Laut Daily Mail hätte das Paar so „das Glück ihrer frühen gemeinsamen Jahre wiederentdeckt“. Im April 2021 verstarb Prinz Philip. Britische Medien vermuten hinter dem Wechsel des Wohnsitzes die Absicht, weniger zu reisen. Kürzlich habe die Königin beim Treffen mit zwei Politikerinnen zugegeben, sich gebrechlich zu fühlen. „Wie Sie sehen, kann ich mich nicht bewegen“, habe sie gescherzt. Auch Renovierungsarbeiten in der zentralen Londoner Residenz der Queen, die bis 2027 andauern, könnten die Entscheidung beeinflusst haben. (fmp.)