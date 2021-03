Bild: dpa

Geburt auf dem Fußboden im Badezimmer

In einem Podcast hat Mike Tindall ganz nebenbei die Geburt des zehnten Urenkelkindes von Königin Elisabeth II. und Prinz Philip erwähnt. Der ehemalige Rugbyspieler berichtete in „The Good, The Bad and The Rugby“ von einem verrückten Wochenende, das schlecht begann, weil England am Samstag das Spiel gegen Irland 32 zu 18 verlor, und mehr als freudig endete. Denn ein kleiner Junge sei bei ihm zu Hause zur Welt gekommen. Demnach brachte seine Frau Zara, Tochter von Prinzessin Ann, das Kind am Sonntagabend um 18 Uhr auf dem Fußboden im Badezimmer zur Welt. Er habe nur noch eine Gymnastikmatte und ein paar Handtücher für sie holen können, berichtete der 42 Jahre alte Tindall. Die beiden Schwestern des kleinen Jungen, der Lucas heißen soll und auf Platz 22 in der britischen Thronfolge steht, waren allerdings nicht zu Hause. Da seine Frau schon in der Nacht zuvor erste Wehen gehabt habe, hätten die sieben Jahre alte Mia und die zweijährige Lena den Tag nicht auf dem königlichen Anwesen Gatcombe in Gloucestershire verbracht. Die 39 Jahre alte Zara hatte Mike Tindall 2011 geheiratet. Erst Anfang Februar hatte Prinzessin Eugenie das neunte Urenkelkind der Königin zur Welt gebracht, den kleinen August. (pps.)