Der britische Monarch plant Besuche in Berlin, Brandenburg und Hamburg. In der Hauptstadt soll er mit militärischen Ehren empfangen werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will dabei ein besonderes Zeichen setzen.

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen Ende März Deutschland. Charles wird am 29. März mit militärischen Ehren empfangen – erstmals soll das bei Staatsbesuchen übliche Ritual dabei am Brandenburger Tor stattfinden. Es sei ein großes Zeichen, dass der König vor seiner Krönung nach Deutschland reise, dementsprechend habe auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen setzen wollen, teilt das Bundespräsidialamt zu dem Novum mit.

Lange wollte der Buckingham-Palast nicht kommentieren, was Anfang Februar aus Koalitionskreisen an die Öffentlichkeit drang. Es hieß, Charles wolle Ende März zu einer Reise nach Deutschland aufbrechen. Am Freitag bestätigten nun das Bundespräsidialamt und die britische Botschaft, dass der Monarch und seine Frau Camilla Ende März zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen.

Charles möchte sich in Deutschland dem Klimaschutz, den er zu einem zentralen Thema seiner Regentschaft gemacht hat, und den Folgen des Kriegs in der Ukraine widmen. Demnach wird das Paar nach einem Besuch in Frankreich am 29. März in Berlin eintreffen. Einen Tag später hält der König eine Rede im Bundestag. In der Hauptstadt wird er sich außerdem mit Geflüchteten aus der Ukraine treffen. In Brandenburg besucht er eine deutsch-britische Militäreinheit. Am dritten und letzten Tag in Deutschland reisen Charles und Camilla nach Hamburg, wo sie sich am Hafen klimafreundliche Technologien ansehen wollen.

„Your Majesty: I look forward to welcoming you in Germany“

Für König Charles wird es nicht die erste Rede sein, die er im deutschen Parlament hält. Im November 2020 hatte der Monarch, damals noch Prinz, bereits anlässlich des Volkstrauertages im Bundestag gesprochen. Damals hielt er eine längere Passage seiner Rede auf Deutsch, das er fließend spricht: „Es erfüllt meine Frau und mich mit großem Stolz, in diesem denkwürdigen Jahr, in dem wir 75 Jahre Frieden und Freundschaft feiern dürfen, wieder einmal nach Deutschland zu kommen“, sagte er damals aufgrund der Pandemie vor fast leeren Rängen. Wenn er bei seiner Rede im März wieder Deutsch sprechen sollte, dürften es dieses Mal also deutlich mehr Menschen im Bundestag hören.

In einer Videobotschaft sagte Bundespräsident Steinmeier am Freitag, dass er sich auf den Besuch des britischen Königs freue: „Your Majesty: I look forward to welcoming you in Germany.“