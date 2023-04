Charles und Camilla treffen am Ostersonntag zum Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle ein, gefolgt von Charles’ Geschwistern Anne und Andrew. Bild: AFP

Erstmals als Königspaar kamen Charles III. und seine Frau Camilla in diesem Jahr aus dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor. Den beiden folgte fast die gesamte engere Familie, unter ihnen Charles’ Schwester Anne und Bruder Andrew sowie Thronfolger William mit seiner Frau Catherine und ihren Kindern George, Charlotte und Louis. Für den vierjährigen Louis war es der erste Gottesdienstbesuch.

Am Wochenende wurden auch weitere Details zur Krönung am 6. Mai bekannt. Demnach werde die Prozession hin zur Westminster-Abtei eher klein, die Prozession zurück hingegen wesentlich größer gehalten, teilte ein Palastsprecher mit. Das spiegele sich in den Kutschen wider. Für die Rückfahrt werden der Monarch und seine Frau in der mehr als 260 Jahre alten und mehrere Tonnen schweren vergoldeten Staatskutsche sitzen und zunächst am Parlament vorbeifahren, den Trafalgar Square streifen und über die Prachtallee The Mall zurück zum Buckingham-Palast fahren.

Kommen Harry und Meghan?

Königin Elisabeth II. hatte in der Kutsche nach ihrer Krönung im Jahr 1953 eine rund vier mal so lange Runde durch die Stadt gemacht, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger teilhaben konnten. Sie war damals erst 27 Jahre alt, die Fahrt in der Staatskutsche beschrieb im Nachhinein als „furchtbar“. Das historische Holzgefährt wird von Lederriemen zusammengehalten.

Zudem stellte der Palast das Emoji für die Krönung vor: Die bunte Animation der Edwardskrone, die Charles tragen wird, erscheint auf Twitter automatisch, wenn Nutzer #Coronation (#Krönung) und ähnliche Hashtags verwenden.

Unklar ist weiterhin, ob Charles’ jüngerer Sohn Harry und dessen Frau Meghan an der Krönung teilnehmen werden, was die Organisatoren in zunehmende Nervosität versetzen soll.