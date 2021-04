Bild: dpa

„Einfach mal an der Zeit, danke zu sagen“

Joko Winterscheidt hat seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf eine überlebensgroße Statue vor dem Berliner Hauptbahnhof errichten lassen. „Ich finde, nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, danke zu sagen“, sagte der Entertainer Winterscheidt am Mittwochabend in einer Liveübertragung auf Pro Sieben. Er empfing seinen verdutzten Showpartner mit rotem Teppich und Orchester auf dem Bahnhofsvorplatz und enthüllte das wuchtige Denkmal aus Kupfer. Es hat ein rundes Loch auf Höhe des Herzens, das Passanten mit Mitbringseln ausfüllen sollen, sowie einen Flaschenöffner auf Hüfthöhe. Die Bahn teilte am Donnerstag mit, die Statue dürfe erst mal dort stehen bleiben. (F.A.Z.)