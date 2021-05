Bild: AFP

Beschwerden unerwünscht

Kim Kardashian soll als Arbeitgeberin auf jeden Cent achten. Mindestens sieben frühere Hausangestellte ihres Anwesens in Hidden Hills bei Los Angeles reichten am Montag Klage gegen die Realitydarstellerin und Unternehmerin ein, weil sie sich angeblich weigerte, für Überstunden zu zahlen und Gehälter pünktlich zu überweisen. Auch soll die Vierzigjährige Steuern einbehalten haben, ohne sie an das Finanzamt weiterzuleiten. Laut der Klage vor dem Obersten Bezirksgericht in Los Angeles ließ Kardashian einen 16 Jahre alten Gärtner zudem mehr als die gesetzlich erlaubten 48 Stunden in der Woche arbeiten. Beschwerden soll die Realitydarstellerin („Keeping Up With The Kardashians“) mit Rauswürfen geahndet haben. Kardashian, die im Februar nach knapp sieben Ehejahren die Scheidung von Rapper Kanye West einreichte, gilt als talentierte Geschäftsfrau. Ihr auf etwa eine Milliarde Dollar geschätztes Vermögen erwirtschaftete sie unter anderem durch Werbeverträge, ein Label für Stützwäsche und den Verkauf von Kosmetik. (ceh.)