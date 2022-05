Bild: dpa

Ein Stück Modegeschichte in Gefahr?

Mit ihrer Kleiderwahl für die Met Gala hat Kim Kardashian nicht alle glücklich gemacht. Die Realitydarstellerin und Unternehmerin, die in der Nacht zu Dienstag in einer Robe über den roten Teppich lief, in der Marilyn Monroe ihrem angeblichen Liebhaber John F. Kennedy 1962 das Geburtstagsständchen „Happy Birthday, Mr. President“ gesungen hatte, wurde nach dem aufsehenerregenden Auftritt in Manhattan auch von Verrissen eingeholt. Justine De Young, Historikerin am Fashion Institute of Technology in New York, warf Kardashian vor, ein Stück Modegeschichte in Gefahr gebracht zu haben. „Das Risiko, das Kleid zu beschädigen, war einfach zu groß. Und das bloß für ein bisschen Selbstbestätigung und ein paar Fotos“, sagte De Young der Zeitschrift „People“. Auch Michelle Morgan, die Autorin der Biographie „The Girl: Marilyn Monroe“, überzeugte das Schaulaufen nicht. „Ich bin enttäuscht, dass dieses ikonische, 60 Jahre alte Kleidungsstück in der Öffentlichkeit getragen wird. Ihm hätte auf dem roten Teppich etwas passieren können“, monierte die Biographin. Kardashian hatte das Original nach dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art gegen eine Kopie getauscht. Das hautfarbene, mit Kristallen besetzte Kleid, das zur Sammlung des Kuriositätenkabinetts Ripley’s in Florida gehört, ist fast fünf Millionen Dollar wert. (ceh.)