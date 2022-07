Smalltalk : Kim Kardashian vertrug Diät für Monroe-Kleid nicht

Aktualisiert am

Damit sie auf der MET-Gala Marilyn Monroes berühmten „Nude Dress“ tragen konnte, legte Kim Kardashian eine besondere Diät ein, die ihr nicht gut tat. Wie die Realitydarstellerin und Unternehmerin jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift „Allure“ sagte, musste sie etwa acht Kilogramm abnehmen, um in das legendäre Kleid zu passen. Die ungewohnten Fleischmengen, die sie dazu vor dem Gang über den roten Teppich Anfang Mai zu sich nahm, lösten allerdings einen Schub ihrer Schuppenflechte aus.

„Ich hatte sie überall an meinem Körper und bekam auch eine Psoriaris-Arthritis, so dass ich meine Hände kaum bewegen konnte“, sagte die Einundvierzigjährige. Der Ausbruch der chronischen Erkrankung sei so heftig und schmerzhaft gewesen, dass ein Rheumatologe ihr Steroide verschrieben habe.

Kardashians Auftritt in Monroes legendärem, etwa fünf Millionen Dollar teurem Kleid hatte unter Sammlern und Kuratoren für Empörung gesorgt. Sie warfen ihr vor, den „Nude Dress“, in dem Monroe für ihren angeblichen Liebhaber John F. Kennedy 1962 „Happy Birthday, Mr. President“ gesungen hatte, beschädigt zu haben. Das Kuriositätenkabinett Ripley’s als Eigentümer des Kleides wies die Vorwürfe aber zurück.