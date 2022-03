Bild: AFP

Wieder eine freie Frau

Kanye „Ye“ Wests Widerstand war zwecklos: Kim Kardashian ist wieder eine freie Frau. Ein Gericht in Los Angeles erklärte die 41 Jahre alte Realitydarstellerin und Unternehmerin am Mittwoch für ledig, nachdem ihr früherer Ehemann immer wieder versucht hatte, die Scheidung zu verzögern. Der Vorsitzende Richter Steve Cochran wies zudem den Antrag des Rappers ab, die Konten verschiedener Treuhandgesellschaften aus der Zeit der Ehe einzufrieren. Auch Yes Versuch, vertrauliche Gespräche in die Gerichtsakten aufzunehmen, lehnte das Gericht ab. Der 44 Jahre alte Musiker hatte sich nur wenige Stunden vor dem Gerichtstermin von seinem dritten Rechtsanwalt getrennt. Auch zu dem Termin erschien Ye weder persönlich, noch digital. Kardashian, die durch Hollywoods prominenteste Scheidungsanwältin Laura Wasser vertreten wird, nahm dagegen per Video teil und ließ sich von Richter Cochran zu ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm befragen. „Es geht ihnen gut. Wir haben viel Spaß zusammen“, sagte die Unternehmerin. Über das Sorgerecht und die Finanzen soll in den kommenden Monaten entschieden werden. Kardashian hatte sich vor einem Jahr von Ye getrennt, nachdem sie das erste Coronajahr mit den Kindern meist allein in Hidden Hills bei Los Angeles verbracht hatte. Dass sich ihr früherer Ehemann mit der Trennung weiterhin schwertut, zeigte das am Mittwoch veröffentlichte Musikvideo „Eazy“: In dem Trickfilm begräbt der Rapper Kardashians neuen Liebhaber, den Komiker Pete Davidson, bei lebendigem Leib. (ceh.)