Neues von dem Promis : Kim Kardashian und Ye einigen sich im Scheidungsstreit

Jetzt sind Kim Kardashian und Ye, früher bekannt als Kanye West, auch finanziell geschiedene Leute.

Knapp zwei Jahre nach der Trennung stimmte der Rapper zu, seiner früheren Ehefrau jeden Monat 200.000 Dollar Unterhalt für die Kinder North, Chicago, Saint und Psalm zu zahlen.

Das Sorgerecht für den Nachwuchs im Alter von drei bis neun Jahren wollen sich Kardashian und Ye künftig teilen. Beobachter gehen aber davon aus, dass North, Chicago, Saint und Psalm wie in der Vergangenheit bei ihrer Mutter in Hidden Hills bei Los Angeles leben.

Kardashian behält Villa, Ye das Strandhaus

Laut der Scheidungsvereinbarung behält Kardashian dort die etwa 60 Millionen Dollar teure Villa, die der belgische Designer Axel Vervoordt für das einstige Glamourpaar entwarf.

Die 42 Jahre alte Realitydarstellerin und Unternehmerin wurde mit der Scheidung auch Eigentümerin eines vergleichsweise schlichten Hauses im Wert von fast fünf Millionen Dollar, das Ye im vergangenen Jahr in der Nachbarschaft gekauft hatte.

Der Rapper, der in den vergangenen Wochen durch antisemitische Äußerungen auffiel, bliebt derweil in seinem etwa 60 Millionen Dollar teuren Strandhaus in Malibu. Der 45-Jährige behält auch die beiden Ranches in Wyoming sowie Anwesen in Chicago und Belgien.

Der psychisch angeschlagene Rapper hatte sich lange gegen die Scheidung gewehrt. Kardashian, die zwischenzeitlich mit dem New Yorker Comedian Pete Davidson liiert war, ließ sich daher schon vor der Scheidung juristisch zum Single erklären.