Bild: dpa

Gerissener Stoff und abgefallene Kristalle

Marilyn Monroes Kleid war für Kim Kardashian wohl doch ein paar Nummern zu klein. Nach dem Auftritt der Realitydarstellerin in dem berühmten „Nude dress“ bei der Met Gala Anfang Mai entdeckten Sammler jetzt gleich mehrere Schäden. Entlang des Verschlusses am Rücken soll Kardashian das fünf Millionen Dollar teure Kleid so stark gedehnt haben, dass der Stoff einriss und einige der aufgenähten Kristalle abfielen. Zudem bemerkten die Sammler einen Riss in einem der Träger. „Marilyn hat das Kleid eine Nacht lang getragen. Es war auf ihre Figur zugeschnitten“, erinnerte der Kurator Chad Michael Morrisette in der „USA Today“ an den Sommer 1962, als Monroe in dem Outfit für ihren angeblichen Liebhaber John F. Kennedy das Geburtstagsständchen „Happy Birthday, Mr. President“ sang. Morrisette hatte das Kleid vor einigen Tagen im Kuriositätenkabinett Ripley’s in Hollywood fotografiert. Der Kurator kennt Monroes „Nude dress“ aus dem Jahr 2016. Damals hatte er es für die Versteigerung hergerichtet. Kardashian war schon kurz nach dem Gang über den roten Teppich der Met Gala von Vorwürfen eingeholt worden, das Kleid für die Selbstdarstellung zu missbrauchen. Auch dass die Realitydarstellerin zugab, etwa sieben Kilogramm abgenommen zu haben, um in das 60 Jahre alte Design des Kostümbildners Jean Louis zu passen, kam bei vielen nicht gut an. (ceh.)