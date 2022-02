Bild: dpa

Eine starke seelische Belastung

Die öffentlichen Tiraden ihres früheren Lebensgefährten Kanye „Ye“ West gegen ihren neuen Partner Pete Davidson könnten Kim Kardashians Scheidung beschleunigen. Ihre Anwältin Laura Wasser beantragte am Donnerstag vor Gericht in Los Angeles, die Einundvierzigjährige schon vor der Klärung von Sorgerecht und Finanzen juristisch zum Single zu erklären. Wests Beschimpfungen gegen Davidson würden Kardashian seelisch so stark belasten, dass ihr nicht zugemutet werden könne, länger auf die Scheidung zu warten. Der Rapper hatte den Comedian in sozialen Medien wiederholt beleidigt und bedroht. Zudem stellte West private Textnachrichten des New Yorkers öffentlich, in denen Davidson versuchte, die Wogen zum Wohle von Kardashians Kindern aus den Ehe mit West, North, Chicago, Saint und Psalm, zu glätten. „Ich habe erkennen müssen, dass unsere Ehe nicht zu reparieren ist. Kanye sieht das anders, sieht inzwischen aber ein, dass ich unsere Ehe beenden möchte“, ließ Kardashian das Gericht jetzt wissen. Die Realitydarstellerin und Unternehmerin hatte sich vor einem Jahr von West getrennt. Seit einigen Monaten ist sie mit dem 28 Jahre alten Davidson liiert, der bei der Comedyshow „Saturday Night Live“ auftritt. Kardashians früheren Versuch, sich juristisch zum Single erklären zu lassen, hatte West ausgeschlagen. (ceh.)